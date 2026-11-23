New York: giornata depressa per United Health

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie , che mostra un decremento del 3,44%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di United Health rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico dell' assicuratore sanitario suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 321,4 USD con tetto rappresentato dall'area 332,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 314,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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