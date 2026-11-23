New York: preme sull'acceleratore Boeing

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso dell'aereonautica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,89%.



Il trend di Boeing mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 159,6 USD con prima area di resistenza vista a 163,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 157,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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