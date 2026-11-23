New York: scambi in forte rialzo per Astera Labs
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che sta mettendo a segno un rialzo del 20,31%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Astera Labs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,19%, rispetto a -4,15% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il quadro tecnico di Astera Labs segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 207,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 223,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 197,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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