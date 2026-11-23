New York: scambi in forte rialzo per Astera Labs

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , che sta mettendo a segno un rialzo del 20,31%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Astera Labs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,19%, rispetto a -4,15% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di Astera Labs segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 207,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 223,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 197,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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