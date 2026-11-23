New York: senza freni Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Cisco , che tratta in rialzo del 5,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che l' azienda produttrice di apparati di networking mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,38%, rispetto a -5,46% dell' indice americano ).





Analizzando lo scenario di Cisco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 94,36 USD. Prima resistenza a 96,46. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 93,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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