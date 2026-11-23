New York: si muove a passi da gigante Alphabet

(Teleborsa) - Protagonista la Holding statunitense a cui fa capo Google , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,92%.



Il movimento di Alphabet , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Alphabet suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 276 USD con tetto rappresentato dall'area 285,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 271,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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