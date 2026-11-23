Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Fincantieri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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