Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo , che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Fincantieri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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