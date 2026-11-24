Acquisto per Kingfisher
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Vigoroso rialzo per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,66%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 3,895 sterline, con stop loss fissato a livello 3,641 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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