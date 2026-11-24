(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Prepotente rialzo per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,01% sui valori precedenti.
La situazione di medio periodo del Dow Jones 30 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 50.854. Supporto visto a quota 48.242. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53.466,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)