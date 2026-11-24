(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Grande giornata per il maggiore indice americano, che mette a segno un rialzo del 4,73%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6.984,9. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.415. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 7.845,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)