"Buy" per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Grande giornata per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo dell'8,46%.





Operatività odierna:

Le azioni di Alnylam Pharmaceuticals , su questi prezzi fissati a 156 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 150,4 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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