"Buy" per Siemens Energy
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Grande giornata per il leader delle energie rinnovabili, tra i componenti del DAX, che mette a segno un rialzo del 6,88%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 126,5 Euro, con stop loss posto a quota 113,9, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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