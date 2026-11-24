Forte interesse per flatexDEGIRO
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Brilla il broker online, tra i titoli dell'indice MDAX, che chiude la seduta con un aumento del 4,32%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 23,18 Euro, con stop loss individuato a livello 22,25 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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