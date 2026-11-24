Francoforte: calo per Nordex

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di turbine eoliche , che sta segnando un calo del 2,41%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della società di energia eolica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,72 Euro con area di resistenza individuata a quota 38. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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