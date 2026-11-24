Francoforte: in calo AUTO1 Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , con una flessione del 3,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AUTO1 Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il marketplace di auto usate rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di AUTO1 Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,78 Euro. Supporto visto a quota 14,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 15,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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