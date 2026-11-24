Francoforte: nuovo spunto rialzista per HENSOLDT

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di sensori per la difesa , che avanza bene del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che HENSOLDT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,89%, rispetto a -4,84% del MDAX ).





Il quadro tecnico della società tedesca di elettronica per la difesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 76,93 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 80,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 75,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```