Francoforte: preme sull'acceleratore flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il broker online , che tratta in rialzo del 5,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che flatexDEGIRO mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,97%, rispetto a -3,83% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24,09 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,89. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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