Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , che passa di mano con un calo del 3,43%.



La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 74,68 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 78,18 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 73,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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