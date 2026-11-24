Indicazioni rialziste per Cisco Systems
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Seduta decisamente positiva per Cisco, parte del Dow Jones, che ha terminato in rialzo del 6,80%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto dell'azienda produttrice di apparati di networking ai prezzi attuali pari a 96,8 USD, con stop loss individuato in area 92,93 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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