Indicazioni rialziste per Cisco Systems

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Seduta decisamente positiva per Cisco , parte del Dow Jones , che ha terminato in rialzo del 6,80%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto dell' azienda produttrice di apparati di networking ai prezzi attuali pari a 96,8 USD, con stop loss individuato in area 92,93 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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