Indicazioni rialziste per Walmart
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Risultato positivo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, parte del Dow Jones, che lievita dell'1,27%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Walmart suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 129,6 USD, con stop loss stimato in area 124,4 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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