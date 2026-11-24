Londra: balza in avanti 3i Group
(Teleborsa) - Avanza la società d'investimenti con sede a Londra, che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 27,49 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25,54 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di 3i Group è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 27,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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