Londra: balza in avanti 3i Group

(Teleborsa) - Avanza la società d'investimenti con sede a Londra , che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 27,49 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25,54 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di 3i Group è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 27,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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