Londra: giornata depressa per Next

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Next rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Next è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,6 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 155,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 164.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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