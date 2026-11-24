Londra: scambi negativi per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che tratta con una perdita del 3,13%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Endeavour Mining mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,03 sterline con area di resistenza individuata a quota 32,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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