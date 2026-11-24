Madrid: Solaria in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che soffre con un calo del 4,38%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Solaria evidenzia un declino dei corsi verso area 13,18 Euro con prima area di resistenza vista a 13,84. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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