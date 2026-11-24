Male AIXTRON sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,68%.



La tendenza ad una settimana di AIXTRON è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 30,15 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 31,07, mentre il primo supporto è stimato a 29,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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