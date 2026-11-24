New York: in perdita Dell Technologies

(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,43% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Dell Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Dell Technologies ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 313,4 USD. Primo supporto individuato a 291,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 335,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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