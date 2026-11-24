New York: netto calo registrato da Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,42% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 403,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 427,8. Il peggioramento di Advanced Micro Devices è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 392,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```