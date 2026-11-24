New York: netto calo registrato da Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,42% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 403,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 427,8. Il peggioramento di Advanced Micro Devices è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 392,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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