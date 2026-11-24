New York: seduta difficile per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che passa di mano in perdita del 9,89%.



La tendenza ad una settimana di Lumentum Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Lumentum Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 519,1 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 567,3, mentre il primo supporto è stimato a 470,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```