New York: Take-Two Interactive Software in rally

(Teleborsa) - Brilla il distributore globale di videogiochi , che passa di mano con un aumento del 5,83%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Take-Two Interactive Software confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 227,4 USD con primo supporto visto a 211,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 200,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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