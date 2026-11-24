New York: Take-Two Interactive Software in rally
(Teleborsa) - Brilla il distributore globale di videogiochi, che passa di mano con un aumento del 5,83%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo di Take-Two Interactive Software confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 227,4 USD con primo supporto visto a 211,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 200,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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