New York: Thomson Reuters sale verso 109,4 USD
(Teleborsa) - Effervescente la società di informazione e tecnologia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thomson Reuters più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del fornitore di contenuti e strumenti per professionisti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 103,9 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 109,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 100,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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