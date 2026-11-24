New York: Thomson Reuters sale verso 109,4 USD

(Teleborsa) - Effervescente la società di informazione e tecnologia , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,83%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thomson Reuters più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del fornitore di contenuti e strumenti per professionisti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 103,9 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 109,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 100,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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