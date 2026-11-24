New York: violenta contrazione per Nvidia
(Teleborsa) - Ribasso per il chipmaker, che tratta in perdita del 5,40% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo della società di chip ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 159,5 USD. Supporto a 153,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 165,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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