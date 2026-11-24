Piazza Affari: balza in avanti BF

(Teleborsa) - Avanza il gruppo agro-industriale , che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BF più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario della piattaforma agro-industriale che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 7,787 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 8,187. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 7,553.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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