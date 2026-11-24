Piazza Affari: balza in avanti BF
(Teleborsa) - Avanza il gruppo agro-industriale, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BF più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario della piattaforma agro-industriale che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 7,787 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 8,187. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 7,553.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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