Piazza Affari: seduta euforica per Banca Ifis

(Teleborsa) - Effervescente l' Istituto con sede a Venezia , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,66%.



Il movimento di Banca Ifis , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca tricolore , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,727.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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