Rialzo in agguato per Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Protagonista la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,89%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 171,3 USD, con stop loss posto a quota 158,4, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```