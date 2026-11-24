SanDisk, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società americana produttrice di hardware, che soffre con un calo del 12,95%.
L'andamento di SanDisk nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,85 USD con area di resistenza individuata a quota 81,84. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 69,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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