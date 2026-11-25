Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio , in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ArcelorMittal , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52,49. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 49,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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