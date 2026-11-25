(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che ha chiuso in rialzo a 10.530,5.
Le tendenza di medio periodo del FTSE 100 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10.605,7. Supporto stimato a 10.400,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10.810,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)