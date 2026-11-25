Attese positive per WIIT
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Brillante rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, parte del FTSE Italia Star, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,69%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 24 Euro, con stop loss calcolato a quota 22,08 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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