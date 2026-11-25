Francoforte: i venditori si accaniscono su Nordex

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di turbine eoliche , che mostra un -3,88%.



Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della società di energia eolica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 33,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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