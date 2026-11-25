Francoforte: nuovo spunto rialzista per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia del cemento tedesca , che lievita dell'1,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HeidelbergCement rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di breve periodo del big cementiero tedesco suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 180,3 Euro e supporto visto a quota 177. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 183,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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