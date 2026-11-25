Francoforte: positiva la giornata per DEUTZ
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di motori, che tratta in utile del 3,67% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di DEUTZ è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del fornitore di sistemi di propulsione suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,772 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,987. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,628.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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