Francoforte: rosso per Scout24
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che mostra un decremento del 2,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Scout24 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 80,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,72. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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