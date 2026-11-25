Francoforte: rosso per Scout24

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che mostra un decremento del 2,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24 , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Scout24 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 80,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,72. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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