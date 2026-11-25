Francoforte: si concentrano le vendite su Siltronic
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di wafer di silicio, che mostra un decremento del 2,10%.
L'andamento di Siltronic nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società di materiali per semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 49,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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