"Il Segreto dei Quindici Diari": il libro di Carlo Corbò, un'avventura che attraversa secoli e continenti

da Venezia al Cairo, dalle sabbie della Libia alle acque profonde di Malta, Sandro e Hamal si ritrovano coinvolti in un vero e proprio intrigo internazionale.

(Teleborsa) - Un thriller storico avvincente, in cui archeologia, mistero, ambizione e sentimenti si intrecciano in un’avventura che attraversa i secoli e i continenti si intitola Il Segreto dei Quindici Diari il libro scritto da Carlo Corbò. Tra le mura di un antico convento veneziano, nascosti nelle pagine di un trattato latino, emergono un misterioso documento in arabo e un enigmatico disegno. Quindici diari. Quindici testimonianze di una storia dimenticata.



A Madrid, il professor Sandro Helkstrom e Hamal, una giovane ricercatrice egiziana, scoprono che quei manoscritti raccontano la straordinaria vicenda di Kahinah, una donna berbera vissuta nell’VIII secolo, le cui misteriose visioni avrebbero influenzato il destino di un impero. Ma dietro la sua storia si cela un segreto ancora più sconvolgente.



Così, da Venezia al Cairo, dalle sabbie della Libia alle acque profonde di Malta, Sandro e Hamal si ritrovano coinvolti in un vero e proprio intrigo internazionale.



"Cercavo un protagonista sopra le righe e pensavo di averlo trovato nel personaggio principale, l’archeologo Sandro Helstrom, dopo aver letto e riletto tutta la trama e tutto il lavoro che in anni ho svolto nella ricerca e nella scrittura di questo romanzo, è venuto fuori un aspetto che mi sento di sottolineare: il punto di forza del romanzo non è il tesoro, né il relitto, né la ricerca archeologica", spiega Corbò che prosegue: "Il vero elemento distintivo è la storia di Kahinah. Di romanzi che parlano di manoscritti antichi, relitti sommersi e tesori perduti ne esistono molti e sicuramente scritti molto meglio del Segreto dei quindici diari. Molto più raro è trovare una vicenda in cui una giovane donna emarginata nel VIII secolo riesce, attraverso la propria visione del mondo, a influenzare il destino di un impero e a lasciare una traccia che riemerge tredici secoli dopo".





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