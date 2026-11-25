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In evidenza BFF Bank sul listino di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2026 - 12.30
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Fonti Preferite
Effervescente la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,00%.
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