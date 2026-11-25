Indicazioni rialziste per Pearson
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Risultato positivo per la società internazionale di formazione, parte del FTSE 100, che lievita dell'1,20%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Pearson presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 13,05 sterline, con stop loss impostato a quota 12,49 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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