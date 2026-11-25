Invito all'acquisto per Intertek Group

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , tra i componenti del FTSE 100 , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia, anche se, tecnicamente, rimane un titolo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 59,45 sterline, con stop loss calcolato a quota 56,88 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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