Londra: balza in avanti Burberry

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Burberry rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda britannica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,07 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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