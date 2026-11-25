Londra: nuovo spunto rialzista per Bunzl
(Teleborsa) - Avanza il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bunzl più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Bunzl moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,51 sterline e supporto a 29,12. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```