Londra: nuovo spunto rialzista per Bunzl

(Teleborsa) - Avanza il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bunzl più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Bunzl moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,51 sterline e supporto a 29,12. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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