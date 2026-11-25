Male Nebius Group sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI, che tratta in perdita del 13,17% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Nebius Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Nebius Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 74 USD con tetto rappresentato dall'area 79,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 72,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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