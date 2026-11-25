Male Nebius Group sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che tratta in perdita del 13,17% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Nebius Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Nebius Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 74 USD con tetto rappresentato dall'area 79,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 72,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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