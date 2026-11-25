New York: Astera Labs scende verso 168,1 USD

(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , che tratta in perdita del 9,80% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Astera Labs è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Astera Labs , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 168,1 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 176,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 163,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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