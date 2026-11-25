New York: Astera Labs scende verso 168,1 USD
(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che tratta in perdita del 9,80% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Astera Labs è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Astera Labs, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 168,1 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 176,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 163,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```